Останки матросов экспедиции Франклина опознали спустя 170 лет

Идентификация проводилась с помощью анализа ДНК, извлечённой из останков, и её сравнения с генетическими данными родственников моряков. Особое внимание исследователи уделяли останкам Пеглара, найденным примерно в 130 километрах от корабля. Учёные долгое время сомневались в личности погибшего из-за несоответствия одежды его званию, несмотря на найденные рядом документы офицера.