Останки матросов экспедиции Франклина опознали спустя 170 лет

Ученые Университета Уотерлу идентифицировали останки еще четверых моряков из пропавшей арктической экспедиции под руководством Джона Франклина. Об этом сообщает Need To Know.
Экспедиция Франклина отправилась из Великобритании в Арктику в 1845 году на судах HMS Erebus и HMS Terror. В походе участвовали 129 моряков, задачей которых был поиск Северо-Западного прохода.
В 1846 году корабли оказались заблокированы льдами у острова Кинг-Уильям. Позднее экипажи столкнулись с голодом и тяжёлыми условиями выживания. По данным исследователей, часть моряков прибегала к каннибализму. После попытки пешего перехода к канадскому побережью в 1848 году участники экспедиции исчезли.
Теперь антропологам удалось установить личности еще четырёх погибших. Ими оказались матрос Уильям Оррен, юнга первого класса Дэвид Янг, стюард младших офицеров Джон Бридженс с «Эребуса», а также младший офицер Гарри Пеглар с «Террора».
Идентификация проводилась с помощью анализа ДНК, извлечённой из останков, и её сравнения с генетическими данными родственников моряков. Особое внимание исследователи уделяли останкам Пеглара, найденным примерно в 130 километрах от корабля. Учёные долгое время сомневались в личности погибшего из-за несоответствия одежды его званию, несмотря на найденные рядом документы офицера.
В ходе исследования также выяснилось, что журналист Рич Престон оказался потомком Джона Бридженса. Сам репортёр рассказал, что известие о семейной связи с участником одной из самых загадочных арктических экспедиций стало для него неожиданным.
Ранее, в 2024 году, исследователи смогли идентифицировать останки капитана Джеймс Фицджеймс, возглавившего «Эребус» после смерти Франклина. На его костях были обнаружены следы от ножей, что стало одним из подтверждений фактов каннибализма среди участников экспедиции.
Экспедиция Франклина считается одной из самых известных трагедий в истории арктических исследований. Поиски пропавших моряков и изучение найденных останков продолжаются более полутора веков, а новые генетические технологии позволяют постепенно восстанавливать судьбы членов экипажа.
