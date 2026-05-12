В Москве отметили День Победы по иудейскому календарю

От имени президента России собравшихся поздравил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. «Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей, — говорится в поздравлении главы государства.— Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной армии и воинов стран—союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения». По словам Владимира Путина, «широкое, торжественное празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет служить сбережению религиозных, исторических, культурных традиций российских евреев, укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, гуманистических, патриотических идеалов и ценностей».