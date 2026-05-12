Имена еще двух защитников Сталинграда смогли установить поисковики

Кроме того, поисковики нашли ладанку и два алюминиевых котелка. На одном из них сохранилась надпись: «Буханцов». Согласно предположениям поисковиков, он мог принадлежать уроженцу города Минск Константину Павловичу Буханцову. Записи с еще одного смертного медальона и второго котелка все еще находятся на расшифровке. А параллельно идет поиск родственников тех красноармейцев, чьи имена удалось установить.