Имена еще двух защитников Сталинграда смогли установить поисковики

Личные вещи и смертные батальоны нескольких красноармейцев были найдены в районе немецкого пересыльного лагеря «ДУЛАГ 205».

Членам поискового отряда имени прокурора Сталинградской области времен ВОВ Степана Бекедова в ходе Вахты Памяти удалось установить имена еще двух защитников города-героя. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.

Личные вещи и смертные медальоны были обнаружены поисковиками в Алексеевском районе на том месте, где когда-то располагался немецкий пересыльный лагерь «ДУЛАГ 205». Идентификационные записи в одном из двух найденных смертных медальонов удалось расшифровать в лаборатории «Смертный медальон». Его владельцев был Леонид Данилович Александрович, родившийся в 1903 году в селе Талды-Курган Алма-Атинской области Казахской ССР.

Кроме того, поисковики нашли ладанку и два алюминиевых котелка. На одном из них сохранилась надпись: «Буханцов». Согласно предположениям поисковиков, он мог принадлежать уроженцу города Минск Константину Павловичу Буханцову. Записи с еще одного смертного медальона и второго котелка все еще находятся на расшифровке. А параллельно идет поиск родственников тех красноармейцев, чьи имена удалось установить.

За текущую весну сотрудники прокуратуры, участвующие в Вахте Памяти в составе отряда имени Бекедова, смогли обнаружить останки 37 защитников Сталинграда.

А накануне Дня Победы на мемориальном кладбище у Мамаева Кургана был дан старт новому сезону Вахты Памяти, в котором приняли участие поисковые отряды из разных уголков России и других стран.