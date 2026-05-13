Казахстан запускает новую модель сильных университетов

В столице прошла брейнсторминг-сессия по развитию Центров академического и исследовательского превосходства (ЦАИП), передает DKNews.kz.
За сложным названием — амбициозная цель: превратить казахстанские вузы в сильные исследовательские центры, способные конкурировать на международном уровне.
Почему это важно.
Сегодня страны конкурируют не только экономиками, но и интеллектом.
Топовые университеты становятся точками притяжения для ученых, инвестиций, технологий и стартапов. Именно поэтому Казахстан делает ставку на развитие науки внутри вузов.
Главная задача — создать университетскую экосистему, где исследования будут не формальностью, а реальным драйвером экономики.
Что сказала вице-министр.
Брейнсторминг-сессию открыла вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова.
По ее словам, развитие центров академического и исследовательского превосходства должно привести к качественным изменениям в сфере науки и высшего образования.
«Развитие научной экосистемы университетов, расширение международного сотрудничества и повышение результативности научных исследований — это стратегически важные задачи для Казахстана», — отметила Гульзат Кобенова.
Казахстану нужны сильные исследовательские университеты.
Во время встречи участники обсуждали главный вопрос:
почему одни университеты входят в мировые рейтинги, а другие остаются вне глобальной научной повестки.
Ответ очевиден:
современные лаборатории; сильные исследовательские команды; международные проекты; связь науки с производством; инвестиции в молодых ученых.
Именно эти направления Казахстан сейчас пытается усилить.
Что сказал Всемирный банк.
С приветственным словом выступил и старший специалист по образованию Всемирного банка Хусейн Абдул-Хамид.
Он подчеркнул, что без сильной науки невозможно полноценное развитие системы высшего образования.
По его словам, исследовательский потенциал университетов напрямую влияет на качество подготовки кадров и конкурентоспособность страны.
Какие проблемы мешают развитию науки.
Во время сессии эксперты открыто говорили и о существующих барьерах.
Среди ключевых проблем:
нехватка современной научной инфраструктуры; дефицит исследовательских кадров; слабая интеграция науки и бизнеса; необходимость усиления международного сотрудничества; недостаточная вовлеченность университетов в глобальные исследования.
Что будет дальше.
По итогам встречи участники подготовили конкретные предложения по развитию модели академического превосходства в Казахстане.
Речь идет не только о повышении позиций вузов в рейтингах. Главная цель — сделать университеты центрами инноваций, где будут рождаться технологии, научные открытия и решения для экономики страны.
И, судя по риторике участников, Казахстан намерен серьезно включиться в глобальную борьбу за знания и технологии.