Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан запускает новую модель сильных университетов

В Астане сегодня говорили о будущем казахстанской науки — и, возможно, о том, какими будут университеты страны уже через несколько лет.

Источник: Freepik

В столице прошла брейнсторминг-сессия по развитию Центров академического и исследовательского превосходства (ЦАИП), передает DKNews.kz.

За сложным названием — амбициозная цель: превратить казахстанские вузы в сильные исследовательские центры, способные конкурировать на международном уровне.

Почему это важно.

Сегодня страны конкурируют не только экономиками, но и интеллектом.

Топовые университеты становятся точками притяжения для ученых, инвестиций, технологий и стартапов. Именно поэтому Казахстан делает ставку на развитие науки внутри вузов.

Главная задача — создать университетскую экосистему, где исследования будут не формальностью, а реальным драйвером экономики.

Что сказала вице-министр.

Брейнсторминг-сессию открыла вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова.

По ее словам, развитие центров академического и исследовательского превосходства должно привести к качественным изменениям в сфере науки и высшего образования.

«Развитие научной экосистемы университетов, расширение международного сотрудничества и повышение результативности научных исследований — это стратегически важные задачи для Казахстана», — отметила Гульзат Кобенова.

Казахстану нужны сильные исследовательские университеты.

Во время встречи участники обсуждали главный вопрос:

почему одни университеты входят в мировые рейтинги, а другие остаются вне глобальной научной повестки.

Ответ очевиден:
современные лаборатории; сильные исследовательские команды; международные проекты; связь науки с производством; инвестиции в молодых ученых.

Именно эти направления Казахстан сейчас пытается усилить.

Что сказал Всемирный банк.

С приветственным словом выступил и старший специалист по образованию Всемирного банка Хусейн Абдул-Хамид.

Он подчеркнул, что без сильной науки невозможно полноценное развитие системы высшего образования.

По его словам, исследовательский потенциал университетов напрямую влияет на качество подготовки кадров и конкурентоспособность страны.

Какие проблемы мешают развитию науки.

Во время сессии эксперты открыто говорили и о существующих барьерах.

Среди ключевых проблем:
нехватка современной научной инфраструктуры; дефицит исследовательских кадров; слабая интеграция науки и бизнеса; необходимость усиления международного сотрудничества; недостаточная вовлеченность университетов в глобальные исследования.

Что будет дальше.

По итогам встречи участники подготовили конкретные предложения по развитию модели академического превосходства в Казахстане.

Речь идет не только о повышении позиций вузов в рейтингах. Главная цель — сделать университеты центрами инноваций, где будут рождаться технологии, научные открытия и решения для экономики страны.

И, судя по риторике участников, Казахстан намерен серьезно включиться в глобальную борьбу за знания и технологии.