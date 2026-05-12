В работе Spotify в мире произошел сбой

Пользователи Spotify со всего мира пожаловались на сбои в работе музыкального стриминга. Пик обращений (14 тыс.) пришелся на 20:23 мск, свидетельствуют данные Downdetector.

К 21:38 мск число жалоб сократилось до 4 тыс. Чаще всего обращения поступали от пользователей из США. Также сбои фиксировали в Великобритании, Германии, Италии и Канаде.

Большая часть жалоб (54%) касаются сбоев в работе приложения. 19% — проблем с подключением к серверу, еще 17% — трудностей с потоковой передачей аудио.

Spotify — шведский стриминговый сервис, специализирующийся на аудио- и медиаконтенте. К сентябрю 2025 года насчитывал более 700 млн активных пользователей, из которых почти 300 млн — платные подписчики.

