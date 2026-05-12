Эксперт Кузнецова рассказала, безопасно ли покупать ранние ягоды на рынках

При нарушении условий транспортировки ранней ягоды из южных регионов в ней могут размножаться микроорганизмы, что делает продукт опасным для здоровья независимо от содержания химикатов. Вся плодоовощная продукция проходит обязательную ветсанэкспертизу, при этом обычный осмотр проводится в течение трех часов, а лабораторное исследование занимает до двух дней. Покупателю достаточно запросить у продавца документы на партию товара, подтверждающие качество и безопасность, указала эксперт.