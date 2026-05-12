Эксперт Кузнецова рассказала, безопасно ли покупать ранние ягоды на рынках

Ключевой риск ранней клубники и черешни связан с возможным превышением в этих ягодах допустимых уровней химических веществ, строго регламентированных ТР ТС 021/2011. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
Она объяснила, что допустимый уровень нитратов для клубники составляет 100 мг/кг, для черешни — 80 мг/кг, а гигиенический норматив пестицидов в сельхозпродукции равен 0,5 мг/кг. Избыток нитратов возникает при чрезмерном использовании азотных удобрений, но определить его визуально невозможно, как и выявить остаточные пестициды без лабораторных исследований.
При нарушении условий транспортировки ранней ягоды из южных регионов в ней могут размножаться микроорганизмы, что делает продукт опасным для здоровья независимо от содержания химикатов. Вся плодоовощная продукция проходит обязательную ветсанэкспертизу, при этом обычный осмотр проводится в течение трех часов, а лабораторное исследование занимает до двух дней. Покупателю достаточно запросить у продавца документы на партию товара, подтверждающие качество и безопасность, указала эксперт.
Особое внимание к ранним ягодам следует проявить беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, продолжила Кузнецова. При покупке стоит оценить внешний вид плодов, тщательно промыть их под проточной водой перед употреблением, правильно хранить в холодильнике и начинать употребление с малых порций.
