«Нужно тонко отсекать»: Лещенко высказался о псевдопатриотической музыке

Лев Лещенко, народный артист и певец, раскритиковал современные патриотические песни за лозунговость и спекуляции, призвав к искренности и художественной правде. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной подготовке к финалу XXXIII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».
«Я больше всего боюсь лозунгов и таких примеров, которые ничего из себя не представляют. Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого-то и спекуляции на этой теме. Это нужно очень тонко отсекать», — резюмировал деятель искусств.
По словам артиста, настоящее произведение искусства должно у слушателя вызывать сильные эмоции. Но также немаловажно, чтобы это произведение содержало правду. Лещенко уверен, что если песня талантливо написана, то она обязательно найдет отклик у слушателя.
Ранее KP.RU сообщил, что известный блогер Чарли исполнил песню «День Победы» на французском языке. Аналитики издания рассказали, какие отклики этот кавер вызвал у слушателей.