Центр правового консультирования граждан организует правовой день в Балахнинском округе 19 мая

Мероприятие пройдёт в здании администрации.

Юристы ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» при поддержке государственно-правового департамента Нижегородской области организуют 19 мая в 10:00 правовой информационный день в Балахнинском муниципальном округе. Об этом сообщает ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц».

Специалисты расскажут гражданам о важных изменениях в российском законодательстве, а также дадут бесплатные правовые консультации всем обратившимся.

В мероприятии могут принять участие все желающие, в том числе предприниматели и старосты (начальники территориальных отделов) сельских поселений Балахнинского округа.

Встреча состоится по адресу: Балахна, ул. Лесопильная, 24 (здание администрации, зал заседаний).

Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» ведет консультирование по вопросам земельного права, трудового права, семейного права, наследственного права, пенсионного права, градостроительного права, долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей, а также оказывает комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Госучреждение находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40. Тел.: 8 (831) 422−10−55; электронный адрес: info@pravovsem52.ru.