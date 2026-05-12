Эксперт Дегтярев назвал 7 признаков измены со стороны партнера

Психолог Артем Дегтярев заявил, что на измену могут указывать 7 изменений в поведении партнера.

Источник: Аргументы и факты

Внезапная закрытость, снижение эмоциональной вовлеченности, избегание близости, раздражение без причины и скрытность в переписке могут указывать на измену партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» МГППУ Артем Дегтярев.

Он отметил, что к тревожным сигналам также относятся резкое усиление потребности в личном пространстве и заметная смена привычного ритма жизни.

При этом эксперт предупреждает, что одинаковые признаки могут свидетельствовать как о появлении «третьего», так и о внутреннем кризисе, усталости, чувстве вины или проблемах в самих отношениях. Попытки вычислить измену через слежку и допросы редко помогают узнать правду, но почти всегда разрушают остатки доверия.

Психолог рекомендует обращать внимание на общее состояние пары и качество диалога, а не охотиться за уликами. Важнее честно обсудить, что происходит между партнерами и можно ли это выдержать, поскольку именно открытость, а не набор внешних признаков, показывает реальное состояние отношений, заключил эксперт.

Ранее психолог Анастасия Суфиева рассказала, почему свекрови вмешиваются в брак.