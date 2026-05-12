Пассажиры бизнес-класса занялись сексом на борту самолета: подробности

Инцидент произошел 9 мая во время перелета Панама — Аргентина. Бабушка в VIP-зоне пожаловалась на подозрительные движения пассажиров. Член экипажа увидел, что 60-летний мужчина и 55-летняя женщина наполовину раздеты. Пассажиры бизнес-класса были шокированы. Пару задержали за непристойное поведение после посадки лайнера. Женщину отпустили после допроса, судьба мужчины не уточняется. Аргентинская полиция продолжает расследование.