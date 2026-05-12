В Ростовской области потушили пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике в хуторе Маркин ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области потушили пожар на птицефабрике в хуторе Маркин. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16:20. Загорелась кровля складского помещения. Площадь возгорания достигла 1600 квадратных метров. Огонь мог перейти на соседний ангар, где находилась домашняя птица.

Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать огню перекинуться на ангар. А еще спасли больше 180 тысяч кур. В 21:40 пожар полностью ликвидировали.

