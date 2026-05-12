Учительница Путина рассказала о его родителях

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич в эфире Первого канала охарактеризовала его родителей как «очень гостеприимных, очень хлебосольных людей».

Источник: Reuters

Она также сообщила, что отец главы государства Владимир Спиридонович отличался требовательностью. «Никогда не хотел видеть сына где-то там, позади, а всегда — только впереди», — заявила Гуревич.

Ранее педагог призналась, что гордится своим бывшим учеником, отметив его любовь к стране и уважение к ее гражданам. До этого Путин пригласил Гуревич на парад Победы на Красной площади, после чего она осталась в столице на несколько дней. Для учительницы была организована культурная программа, а 11 мая российский лидер пригласил ее на ужин в Кремле.