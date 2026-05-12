Путин затронул тему предоставления скидок на платформах в беседе с Решетниковым

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 мая, поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет во время встречи с министром экономического развития страны Максимом Решетниковым.
Министр доложил главе государства о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере, но отметил наличие неразрешенных вопросов, над которыми идет работа.
— В том числе в работе с платформами, о чем вы сейчас сказали. Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товар за счет продавца, да? — уточнил Путин.
В ответ на это Решетников рассказал, что министерству удалось убедить платформы, что «ломать» маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет является неправильной стратегией, передает РИА Новости.
20 марта представители Федеральной антимонопольной службы сообщили, что маркетплейсам Wildberries и Ozon нужно скорректировать работу с продавцами, поскольку размер комиссии на платформах создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности.
9 апреля Минэкономразвития направило в администрацию президента России и участникам рынка обновленный проект добровольного меморандума цифровых платформ, который предусматривает закрепление единой цены товаров на маркетплейсах и расширение круга участников.