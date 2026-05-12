BI: Боевики ВСУ сбивают собственные беспилотники из-за хаоса на поле боя

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сбивают собственные беспилотники в зоне конфликта из-за хаоса на поле боя. Об этом сообщает издание Business Insider.
«В моменты неопределенности у них может не быть иного выбора, кроме как открыть огонь по любому увиденному беспилотнику», — говорится в материале.
Уточняется, что украинские военнослужащие не всегда могут понять, являются ли пролетающие над ними дроны своими или чужими. Это связано с воздействием средств радиоэлектронной борьбы, которыми пользуются обе стороны в зоне конфликта, из-за трудностей с определением сигнала. Перенасыщение воздушного пространства БПЛА также порождает панику и путаницу среди украинских военных.
Ранее KP.RU сообщал, что операторы FPV-дронов ВСУ атаковали собственных военных, которые пытались форсировать реку Псел и остались без оружия на подконтрольной российским силам территории.