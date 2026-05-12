Роспотребнадзор: в РФ праздничные выходные прошли без осложнений санэпидситуации

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова акцентировала внимание на комплексе мер, которые будут иметь первостепенное значение для обеспечения здоровья и безопасности юных отдыхающих. В первую очередь, речь идет о соблюдении требований к гигиенической подготовке и аттестации всего персонала, задействованного в работе с детьми. Особое внимание будет уделено медицинским осмотрам, а также обследованию на наличие кишечных вирусов всех сотрудников пищеблоков летних оздоровительных организаций. Не менее важным аспектом является строгое соблюдение санитарных правил, касающихся перевозки организованных групп детей железнодорожным транспортом, а также обязательное проведение акарицидных и дератизационных мероприятий на территории всех детских оздоровительных лагерей, что позволит минимизировать риски заболеваний, передающихся через укусы насекомых и грызунов.