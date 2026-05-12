Роспотребнадзор: в РФ праздничные выходные прошли без осложнений санэпидситуации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Праздничные выходные дни в России прошли без осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации, а подготовка к летней оздоровительной кампании достигла заключительного этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Прошедшие праздничные выходные дни прошли без осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации. Подготовка к летней оздоровительной кампании достигла своего заключительного этапа. Большинство организаций, запланированных к работе в этом сезоне, уже уведомили о начале своей деятельности и сроках открытия — этот показатель достиг 99%. В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы объектов, заявления на проведение которых подали 92% лагерей», — говорится в сообщении.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова акцентировала внимание на комплексе мер, которые будут иметь первостепенное значение для обеспечения здоровья и безопасности юных отдыхающих. В первую очередь, речь идет о соблюдении требований к гигиенической подготовке и аттестации всего персонала, задействованного в работе с детьми. Особое внимание будет уделено медицинским осмотрам, а также обследованию на наличие кишечных вирусов всех сотрудников пищеблоков летних оздоровительных организаций. Не менее важным аспектом является строгое соблюдение санитарных правил, касающихся перевозки организованных групп детей железнодорожным транспортом, а также обязательное проведение акарицидных и дератизационных мероприятий на территории всех детских оздоровительных лагерей, что позволит минимизировать риски заболеваний, передающихся через укусы насекомых и грызунов.
В ведомстве заверили, что хантавирусная инфекция, которую распространяют грызуны, — давно и хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций. В Российской Федерации известен вариант, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вариант хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света — Южной, Центральной и Северной Америки. Природным резервуаром вируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны.
В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используются АИС «Периметр».