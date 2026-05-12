Трамп пошутил о беспилотнике в небе над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп во время выступления неожиданно прервал речь и пошутил о беспилотнике в небе над Вашингтоном. Подняв голову вверх, он обратился к собравшимся.
— Я думал, это дрон. В наши дни их производят самых разных размеров — они могут быть крайне разрушительными, — передает словам главы государства телеканал Fox News.
Дональд Трамп пошутил о нападении на Перл-Харбор, отвечая на вопрос японского журналиста о начале военной операции в Иране. Корреспондент тогда спросил, почему Вашингтон не проинформировали союзников накануне нападения на Тегеран.
Кроме того, президент США в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Америки. По словам главы государства, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м.
Дональд Трамп до этого вновь пошутил о взаимоотношениях французского лидера Эммануэля Макрона с его женой Брижит и наглядно показал, как первая леди Франции бьет своего супруга. Трамп отметил, что Макрон якобы до сих пор не может восстановиться после удара Брижит.