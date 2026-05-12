Губернатор Прикамья поручил усилить информирование в ситуациях прилёта БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба поручил главам муниципалитетов активнее вести информирование жителей в ситуациях беспилотной опасности, сообщает портал краевого правительства.
«Особенно это касается тех территорий, где находятся крупные производственные объекты», — сказал Дмитрий Махонин.
В официальном сообщении отмечается рост интенсивности воздушных атак по региону. В Пермском крае регионе ведётся работа по усилению многоуровневой эшелонированной защиты. Создано региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением беспилотников.
Напомним, 12 мая 2026 года на территории Пермского края вводили режим беспилотной опасности и объявили план «Ковёр».