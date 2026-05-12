Нутрициолог Брабечан предупредил об опасности пептидных БАДов

Капсулы с пептидами на маркетплейсах, обещающие очистить организм от токсинов и омолодить клетки, чаще всего представляют собой маркетинговую схему под видом научной разработки. Мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
Он отметил, что доказательная база у пищевых пептидных добавок очень скромная. Лишь несколько исследований подтверждают пользу коллагеновых пептидов для кожи и суставов при длительном приеме и достаточном количестве белка в рационе.
«Схема продаж у частных продавцов почти всегда одинаковая. Сначала запугивают зашлакованностью, потом рисуют картину преображения, дальше предлагают курс на три месяца сразу с расчетом по две упаковки в день», — сказал Брабечан.
Он отметил, что на препараты делается высокая наценка, тогда как себестоимость сырья в разы ниже розничной цены. Настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр, а у БАД такого статуса по закону быть не может, указал эксперт.
Нутрициолог добавил, что для поддержки организма разумнее закрыть базовые потребности. Рекомендуется включить полноценный белок в каждый прием пищи, наладить режим сна и регулярную активность. Кроме того, требуется наладить контроль витамина D и железа по анализам.
