Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрия подняла истребители из-за вторжения самолетов США

Министерство обороны Австрии приняло решение поднять в воздух истребители Eurofighter в ответ на вторжение самолетов Военно-воздушных сил США в воздушное пространство страны. Об этом сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр на своей странице в социальной сети X.

Министерство обороны Австрии приняло решение поднять в воздух истребители Eurofighter в ответ на вторжение самолетов Военно-воздушных сил США в воздушное пространство страны. Об этом сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр на своей странице в социальной сети X.

— Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США, — написал пресс-секретарь министерства.

Издание 20 Minuten уточнило, что это уже второй случай за последние два дня, когда австрийские силы были вынуждены реагировать на подобные инциденты.

9 апреля беспилотник Военно-морских сил США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который также вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом, севернее ОАЭ, но продолжил полет.

17 апреля стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

Два небольших самолета-разведчика Североатлантического альянса 1 апреля заметили в небе над границами Калининградской области. 8 декабря над акваторией Черного моря также кружил самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше