Австрия подняла истребители из-за вторжения самолетов США

Министерство обороны Австрии приняло решение поднять в воздух истребители Eurofighter в ответ на вторжение самолетов Военно-воздушных сил США в воздушное пространство страны. Об этом сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр на своей странице в социальной сети X.
— Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США, — написал пресс-секретарь министерства.
Издание 20 Minuten уточнило, что это уже второй случай за последние два дня, когда австрийские силы были вынуждены реагировать на подобные инциденты.
9 апреля беспилотник Военно-морских сил США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который также вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом, севернее ОАЭ, но продолжил полет.
17 апреля стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.
Два небольших самолета-разведчика Североатлантического альянса 1 апреля заметили в небе над границами Калининградской области. 8 декабря над акваторией Черного моря также кружил самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил.