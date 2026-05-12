Врач Казанцева посоветовала отказаться от ношения контактных линз весной

Весной офтальмологи рекомендуют временно отказаться от контактных линз в пользу очков из-за ветра, пыли, пыльцы и сухого воздуха, создающих угрозу для здоровья глаз. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
Она отметила, что очки работают как физический барьер, уменьшая поток ветра и защищая от пыли и пыльцы, тогда как контактные линзы не защищают от внешней среды и повышают риск пересыхания, смещения или попадания частиц под линзу.
В весенний период слезная пленка нестабильна, а линза дополнительно забирает влагу, усиливая дискомфорт и симптомы синдрома сухого глаза. Белковые отложения и аллергены оседают на поверхности линзы, продлевая контакт слизистой с раздражителем и повышая риск воспаления.
Эксперт отметила, что линзы допустимы при коротком нахождении на улице в безветренную погоду при использовании увлажняющих капель и строгом соблюдении гигиены. Оптимальной стратегией считается комбинированный подход, когда на улице носят очки, а в помещении — линзы.
Ранее офтальмолог Антон Казанцев назвал плюсы и ограничения лазерной коррекции зрения.