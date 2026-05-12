10 марта 2025 года в Службе внешней разведки России заявили, что руководство Великобритании очень недовольно тем, как Дональд Трамп выстраивает диалог с Москвой, признавая за ней статус сверхдержавы, и при этом проявляет пренебрежение к ближайшим союзникам. В связи с этим СМИ и профильным НПО поручили формировать негативный образ американского лидера.