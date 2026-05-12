Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 мая, заявил, что его страна и Китайская Народная Республика (КНР) являются двумя «мировыми супердержавами».
Также перед вылетом в Китай американский лидер выразил надежду, что его поездка в КНР приведет к хорошим результатам.
— И я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка. Произойдет много хорошего, — подчеркнул политик в беседе с журналистами у Белого дома.
Трамп будет находиться в Пекине в период 14 по 15 мая — в эти дни он проведет переговоры с председателем страны Си Цзиньпином. Американский лидер отметил, что США поддерживают прекрасные отношения с КНР, и добавил, что ждет Си Цзиньпина с ответным визитом в Вашингтон до конца текущего года, передает РИА Новости.
10 марта 2025 года в Службе внешней разведки России заявили, что руководство Великобритании очень недовольно тем, как Дональд Трамп выстраивает диалог с Москвой, признавая за ней статус сверхдержавы, и при этом проявляет пренебрежение к ближайшим союзникам. В связи с этим СМИ и профильным НПО поручили формировать негативный образ американского лидера.