Врач Шведова назвала главную опасность хантавируса

Хантавирусы, переносчиками которых являются мыши и крысы, могут вызывать тяжелую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и смертностью до 40 процентов, при этом для заражения не требуется прямой контакт с животными. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова.
По ее словам, для инфицирования достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов при уборке гаража, подвала или дачного дома после зимы, а также съесть продукты, по которым бегали мыши или крысы.
В России и Европе эти вирусы чаще всего вызывают заболевание, разрушающее сосуды и поражающее почки. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы в виде высокой температуры, слабости и ломоты в теле легко спутать с обычным гриппом. Если вовремя не обратиться к врачу, состояние может стать критическим уже через пару дней.
Шведова уточнила, что в 2024 году в России зафиксировано около 3400 случаев заболевания. При этом вакцины от хантавируса не существует, а специфическое лечение сильно ограничено. Эксперт посоветовала защищать еду от грызунов, тщательно мыть фрукты и овощи, надевать маску или респиратор при уборке помещений, где могли находиться животные, и обязательно мыть руки после таких работ.
Ранее профессор Александр Чепурнов назвал возможного нулевого пациента вспышки хантавируса.