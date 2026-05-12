Ученые из США выявили простой способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые заявили, что умеренное ограничение калорийности питания может продлить жизнь.

Источник: Аргументы и факты

Ученые из США провели исследование и выяснили, что умеренное ограничение калорийности питания может продлить жизнь, пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.

«Ученые утверждают, что простое ограничение калорийности питания примерно на 10−15% может улучшить здоровье сердца, повлиять на уровень сахара в крови и артериальное давление, что связано с более низким риском возврастных заболеваний», — сказано в материале.

Ученые провели исследование, в ходе которого 143 человек пытались ограничить калорийность питания на 25% в течение двух лет. При этом другая группа продолжала питаться как обычно. Участники эксперимента смогли достичь снижения примерно на 12%. Однако, как утверждают исследователи, этого было достаточно для получения преимуществ для здоровья.

По данным издания, у участников группы, которая ограничивала калорийность питания, наблюдалось снижение артериального давления, улучшение чувствительности к инсулину, снижение уровня холестерина и потеря веса примерно на 10%. Однако соответствующие изменения были заметны у людей без изначально избыточного веса.

«Как подчеркивают эксперты, полученные результаты не означают, что ограничение калорийности гарантированно приведет к долголетию, но они подтверждают связь между режимом питания и здоровым старением», — сказано в материале.

При этом отмечается, что ограничение калорийности питания подходит не всем, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Ранее врач Екатерина Волкова рассказала, что забота о кишечнике может помочь выглядеть и чувствовать себя моложе на 10 лет.

