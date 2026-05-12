Ученые из США выявили простой способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые провели исследование, в ходе которого 143 человек пытались ограничить калорийность питания на 25% в течение двух лет. При этом другая группа продолжала питаться как обычно. Участники эксперимента смогли достичь снижения примерно на 12%. Однако, как утверждают исследователи, этого было достаточно для получения преимуществ для здоровья.