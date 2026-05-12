ИИ-агент «Мона» начал управлять кафе в Стокгольме

В столице Швеции Стокгольме открылось экспериментальное кафе, значительная часть управления которым передана искусственному интеллекту. Проект реализован стартапом Andon Labs, сообщает Associated Press.
Во главе системы стоит ИИ-агент по имени «Мона», работающий на базе модели Google Gemini. Алгоритм отвечает за ключевые бизнес-процессы: от подбора персонала до управления запасами и организационных решений.
При этом непосредственное обслуживание посетителей и приготовление напитков остаётся за сотрудниками. Гости могут взаимодействовать с системой через телефон внутри заведения, задавая вопросы и получая ответы от ИИ-агента.
Проект позиционируется как контролируемый эксперимент, целью которого является изучение возможностей применения искусственного интеллекта в реальном бизнесе и оценка связанных с этим этических вопросов.
По словам технического специалиста Andon Labs Ханны Петерссон, исследователи анализируют, как ИИ может взаимодействовать с людьми в роли управляющего звена и какие последствия это может иметь для рынка труда.
Согласно данным агентства, кафе открылось в середине апреля и пока остаётся убыточным: при выручке около 5700 долларов значительная часть стартового бюджета — более 21 тысячи долларов — уже была израсходована на запуск.
Проект рассматривается как часть более широкой программы тестирования автономных ИИ-агентов, где алгоритмам предоставляют реальные инструменты управления и доступ к финансовым операциям в ограниченной среде для оценки их поведения в условиях, приближённых к реальному бизнесу.
