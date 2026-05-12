Роспотребнадзор решил усилить контроль границ из-за опасности хантавируса

Роспотребнадзор совместно с пограничной службой принял ряд мер для усиления контроля на границе с целью недопущения ввоза хантавируса «Андес» в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания.
Для оценки и минимизации рисков используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она представляет собой инструмент, позволяющий проводить оценку рисков завоза инфекционных заболеваний для каждого рейса, а также предоставляет методическую помощь в случае возникновения эпидемиологических угроз.
Недавний случай заражения, зафиксированный на круизном лайнере, связан именно с вариантом хантавируса «Андес». Ведомство акцентировало внимание на том, что данный вариант патогена не встречается на территории Европы и Азии и распространен преимущественно в странах Нового Света, говорится в сообщении службы в МАКС.
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как распространяется новый вирус и для кого он представляет наибольшую опасность.