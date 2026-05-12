В музее "Динамо" рассказали о подвигах хоккеистов-фронтовиков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Просветительское мероприятие «Урок истории хоккея» прошло в музее «Динамо». Хоккейный журналист и комментатор Евгений Кузнецов среди прочего рассказал о подвигах хоккеистов на фронтах Великой Отечественной войны.
Первый такой урок под названием «Бессмертная команда» был приурочен к годовщине Победы. Перед посетителями также выступили актер Денис Никифоров и внучка двукратного чемпиона СССР в составе «Динамо» Олега Толмачева.
На уроке можно было узнать, что в хоккей в России пробовали играть еще до Первой мировой войны. «Поработав с коллегами, мы выяснили, что первые робкие попытки зародиться хоккей с шайбой попробовал при Николае II», — рассказал Кузнецов. На видеокадрах рассказывается, как в больницу привезли человека с выбитым глазом, пострадавшего от попадания так называемой колбашки — деревянной шайбы с металлическими гвоздями, которые вбили для ее утяжеления.
По словам Кузнецова, именно фронтовики заложили победную основу в фундамент отечественного хоккея, что было показано на примере Николая Сологубова — олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. Тот не дал врачам ампутировать ногу, получив тяжелое ранение в штрафбате, перенеся по четыре операции на обеих ногах. Толмачев в годы войны работал шофером, перевозя важные грузы в рамках ленд-лиза из Ирана через Кавказ.
Как рассказал Кузнецов, благодаря кропотливому труду удалось установить, что 90 фронтовиков, выживших на войне, после ее окончания стали играть в хоккей с шайбой. Рассказал он и историю про Валерия Богинова, который стал, по сути, основоположником горьковского «Торпедо».
Богинов дважды попадал в штрафной батальон — впервые это случилось, когда он приехал в часть на немецком танке, за что был наказан, так как, по мнению командиров, его подвиг мог повлечь за собой мощный обстрел и атаку противника. Во второй раз Богинов на своем танке из-за лютой ненависти к врагу сравнял с землей гитлеровский госпиталь, и только вмешательство высокого командования спасло его от расстрела.