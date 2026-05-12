В музее "Динамо" рассказали о подвигах хоккеистов-фронтовиков

Богинов дважды попадал в штрафной батальон — впервые это случилось, когда он приехал в часть на немецком танке, за что был наказан, так как, по мнению командиров, его подвиг мог повлечь за собой мощный обстрел и атаку противника. Во второй раз Богинов на своем танке из-за лютой ненависти к врагу сравнял с землей гитлеровский госпиталь, и только вмешательство высокого командования спасло его от расстрела.