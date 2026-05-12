Как Жорик и черепаха пели песенку: в Калининградском зоопарке пересняли советский мультфильм с живыми персонажами

Каждый четверг в Тропическом доме проходят показательные кормления каймана.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском зоопарке сняли как красноухие черепахи используют кайманового крокодила Жорика в качестве водной горки. Новая версия советского мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню»0+ опубликована странице учреждения «ВКонтакте».

«Красноухие черепахи обладают несгибаемой волей к победе и мастерски выполняют разворот в ограниченном пространстве», — прокомментировали видео, добавив, что за полчаса амфибия 4 раза скатилась с импровизированного аттракциона.

По четвергам в 13:30 можно посмотреть за кормлением Жорика и его весёлых соседок.

В Калининградском зоопарке в январе познакомили льва Тиграна с калининградской снежной зимой.