Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности проникновения хантавируса в РФ: что может стать спасением

Роспотребнадзор: климат России не подходит для переносчика хантавируса Андэс.

Источник: Комсомольская правда

Хантавирус Андэс переносят только карликовые рисовые хомяки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве предположили, что проникновение хантавируса в РФ невозможно, поскольку климат для переносчика не подходит. Именно этот факт может стать спасением.

«Природным резервуаром вируса Андэс является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ведомство считает российский климат непригодным для вируса, что снижает риск его появления. При этом пограничная служба усилила контроль для предотвращения завоза.

В России известен вариант инфекции, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек заражения в стране не зафиксировано.

Ранее KP.RU сообщил, что хантавирус с круизного лайнера сейчас «затаился». До сих пор не понятно, миновала ли угроза новой пандемии.