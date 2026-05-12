В Роспотребнадзоре рассказали о возможности проникновения хантавируса в РФ: что может стать спасением

Хантавирус Андэс переносят только карликовые рисовые хомяки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве предположили, что проникновение хантавируса в РФ невозможно, поскольку климат для переносчика не подходит. Именно этот факт может стать спасением.
«Природным резервуаром вируса Андэс является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
Ведомство считает российский климат непригодным для вируса, что снижает риск его появления. При этом пограничная служба усилила контроль для предотвращения завоза.
В России известен вариант инфекции, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек заражения в стране не зафиксировано.
