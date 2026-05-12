ВС Австрии подняли в небо истребители из-за самолетов-разведчиков США

Американские истребители Eurofighter пересекли границу воздушного пространства Австрии 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Австрии экстренно подняли в небо истребители Eurofighter из-за самолетов-разведчиков США, которые они пытались перехватить. Об этом заявил представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

«Активация и развертывание Eurofighter в связи с пролетом двух американских самолетов PC-12 в 12:31 дня», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Уточняется, что американские самолеты, предположительно, пересекли границу воздушного пространства Австрии днем в понедельник, 11 мая.

Ранее KP.RU сообщал, что американский самолет-разведчик был замечен в воздушном пространстве около Калининградской области. Уточняется, что небольшое судно Bombardier ARTEMIS II облетело регион над территорией Польши и Литвы, держась на расстоянии в 50 километров от границы РФ.

