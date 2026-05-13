ИИ поможет Казахстану прогнозировать урожай

Казахстанское сельское хозяйство начинают переводить в «цифру».

Источник: DKNews.kz

Теперь за ходом посевной кампании будут следить через специальную платформу, а в будущем к анализу подключат искусственный интеллект. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает DKNews.kz.

Что меняется.

Минсельхоз совместно с Министерством ИИ и цифрового развития уже запустили пилотную цифровую платформу. Система собирает данные о ходе посевной по всей стране практически в режиме реального времени.

Но самое интересное — впереди.

Власти планируют внедрить элементы искусственного интеллекта, чтобы система могла:

анализировать ситуацию в регионах; прогнозировать объемы урожая; выявлять риски; помогать принимать решения быстрее.

Фактически речь идет о создании единого цифрового центра управления агросектором.

Зачем это нужно.

Последние годы сельское хозяйство все сильнее зависит от погоды, цен на удобрения и логистики.

Из-за этого даже небольшие сбои могут обернуться серьезными потерями для фермеров.

Новая система должна помочь государству быстрее реагировать на проблемы и видеть полную картину по стране — от наличия семян до темпов посевной.

Что с семенами и удобрениями.

По словам Азата Султанова, Казахстан полностью обеспечивает потребность в качественных семенах.

Сейчас аграриям требуется около 2,3 миллиона тонн семян первого и второго класса стандарта.

Кроме того, внутри страны уже зафиксированы цены на удобрения. Это должно снизить нагрузку на фермеров в разгар сезона.

Власти готовят и крупный проект по элеваторам.

Еще одно важное направление — хранение зерна.

В Казахстане хотят расширить мощности элеваторов сразу на 1 миллион тонн.

Для этого уже начали принимать заявки на льготное финансирование строительства и модернизации объектов хранения.

«В соответствии с поручением Главы государства с апреля начат прием заявок на льготное финансирование строительства и модернизации элеваторов. Нами разработана Дорожная карта по реализации данного поручения, где предусмотрены основные критерии финансирования и индикаторы по строительству и модернизации объектов хранения зерна. При полном обеспечении финансированием планируется расширение элеваторных мощностей до 1 млн тонн», — сообщил Азат Султанов.

Почему это важно.

Сегодня агросектор — это уже не только тракторы и поля.

Это данные, прогнозы и скорость реакции.

Если цифровая платформа действительно заработает эффективно, Казахстан может стать одной из первых стран региона, где искусственный интеллект начнет помогать управлять посевной кампанией на государственном уровне.