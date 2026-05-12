Серхио Рамос купил испанский футбольный клуб «Севилья»

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос завершил сделку по приобретению испанского футбольного клуба «Севилья», за который он ранее выступал. Об этом в соцсети X* сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Покупка уже согласована. Ожидаются официальные и формальные шаги с юристами перед объявлением», — написал он.
Радиостанция COPE сообщила, что соглашение о покупке «Севильи» было достигнуто утром 12 мая, сделка оценивается в 450 млн евро за 80% акций команды.
Отметим, Рамос выступал за «Севилью» с 2004 по 2005 год, а затем вернулся в команду в 2023 году на один сезон. Сейчас защитник находится без клуба.
«Севилья» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам 35 туров команда получила 40 очков.
Напомним, в феврале стало известно, что Криштиану Роналду официально стал совладельцем испанского футбольного клуба «Альмерия», выкупив 25% акций команды. Остальная доля клуба принадлежит саудовской инвестиционной группе.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.