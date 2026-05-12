Против режиссера Люка Бессона хотят возобновить уголовное дело

Прокуратура при Апелляционном суде Франции просит возобновить расследование в отношении режиссера Люка Бессона по обвинению в изнасиловании от актрисы Сэнд Ван Рой. Об этом сообщило агентство AFP.
Расследование возобновлено на основании анализа ДНК на одежде заявительницы в голландской лаборатории. Новые обстоятельства связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия, говорится в иностранном издании.
Отмечается, что история началась еще в 2018 году. Тогда, по словам актрисы, режиссер подсыпал ей наркотики в чай и изнасиловал. По словам Рой, инцидент произошел во время встречи с режиссером в отеле «Бристоль». Однако в крови у женщины не были обнаружены никакие токсические вещества. Проведя несколько тестов, прокуратура закрыла дело против Бессона.
