Против режиссера Люка Бессона хотят возобновить уголовное дело

Прокуратура Франции ходатайствует о возобновлении производства дела против Бессона.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура при Апелляционном суде Франции просит возобновить расследование в отношении режиссера Люка Бессона по обвинению в изнасиловании от актрисы Сэнд Ван Рой. Об этом сообщило агентство AFP.

Расследование возобновлено на основании анализа ДНК на одежде заявительницы в голландской лаборатории. Новые обстоятельства связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия, говорится в иностранном издании.

Отмечается, что история началась еще в 2018 году. Тогда, по словам актрисы, режиссер подсыпал ей наркотики в чай и изнасиловал. По словам Рой, инцидент произошел во время встречи с режиссером в отеле «Бристоль». Однако в крови у женщины не были обнаружены никакие токсические вещества. Проведя несколько тестов, прокуратура закрыла дело против Бессона.

Ранее KP.RU рассказал, что актера из «Танцующего с волками» приговорили к пожизненному заключению за изнасилование. Он неоднократно домогался до женщин и несовершеннолетних.