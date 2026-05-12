В балканской стране россиянина приговорили к 19 годам за убийство

Областной суд города Варны признал 44-летнего гражданина России виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Об этом говорится в официальном сообщении суда.
По данным следствия, преступление произошло 8 июня 2023 года на территории курортного комплекса Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый, как установил суд, произвёл восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии. Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.
В материалах дела указано, что нападение было совершено днём в общественном месте, что суд расценил как фактор повышенной опасности для окружающих. После совершения преступления обвиняемый покинул страну и был задержан в 2024 году на территории Германии, после чего экстрадирован в Болгарию.
Суд постановил, что действия носили умышленный характер и сопровождались использованием оружия, что стало основанием для назначения строгого режима отбывания наказания. Также удовлетворены гражданские иски родственников погибшего на сумму более 400 тысяч евро.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок в 15 дней.
Дело рассматривалось на фоне усиленного внимания к вопросам безопасности в курортных регионах Болгарии, где в последние годы фиксируются единичные, но резонансные преступления с участием иностранных граждан, что приводит к повышенной нагрузке на правоохранительные органы и судебную систему страны.
