Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В балканской стране россиянина приговорили к 19 годам за убийство

Областной суд города Варны признал 44-летнего гражданина России виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Областной суд города Варны признал 44-летнего гражданина России виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Об этом говорится в официальном сообщении суда.

По данным следствия, преступление произошло 8 июня 2023 года на территории курортного комплекса Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый, как установил суд, произвёл восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии. Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

В материалах дела указано, что нападение было совершено днём в общественном месте, что суд расценил как фактор повышенной опасности для окружающих. После совершения преступления обвиняемый покинул страну и был задержан в 2024 году на территории Германии, после чего экстрадирован в Болгарию.

Суд постановил, что действия носили умышленный характер и сопровождались использованием оружия, что стало основанием для назначения строгого режима отбывания наказания. Также удовлетворены гражданские иски родственников погибшего на сумму более 400 тысяч евро.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок в 15 дней.

Дело рассматривалось на фоне усиленного внимания к вопросам безопасности в курортных регионах Болгарии, где в последние годы фиксируются единичные, но резонансные преступления с участием иностранных граждан, что приводит к повышенной нагрузке на правоохранительные органы и судебную систему страны.

Читайте также: В Башкирии задержали мужчину за призывы к ударам по городам РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше