Какая зелень защитит сердце: советы дают кардиологи

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в мире. Но ученые нашли простой способ защиты: листовая зелень.
Регулярное употребление зелени снижает риск сердечных патологий почти на 16%. У тех, кто ест зелень ежедневно, смертность от болезней сердца реже на 51%, инфаркты — на 12−22%, инсульты — на 11%.
Секрет — в нитратах. Попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который расширяет сосуды, снижает давление и защищает стенки артерий.
Шпинат, петрушка, мангольд, руккола богаты калием и магнием. Эти элементы выводят лишнюю соль, нормализуют ритм сердца и снимают отеки. Важно: чем темнее зелень, тем больше в ней антиоксидантов. Микрозелень также полезна — в ней высокая концентрация витаминов.
Но есть ограничения. Если вы принимаете препараты для разжижения крови или имеете склонность к тромбозам, зелень с витамином К (шпинат, капуста, петрушка) может снизить эффективность терапии, — пишет канал «Умная ферма».
ВОЗ рекомендует: минимум 400 г овощей и фруктов в день, из них 50 г — листовая зелень. Для лучшего усвоения сочетайте с оливковым маслом, авокадо или орехами. Волгоградцам на заметку: местная зелень с грядки — доступный способ поддержать сердце. Простое изменение в рационе может спасти жизнь.
