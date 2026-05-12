Глава ФБР Патель согласился пройти тест на алкогольную зависимость

В ходе беседы чиновник предложил Пателю пройти тест AUDIT — процедуру, через которую проходят американские военнослужащие для определения у них возможных проблем с алкоголем.
«Я пройду любые тесты, которые вы готовы пройти», — заявил глава ФБР, предложив сенатору сделать тесты вместе. На что Холлен ответил своим согласием.
Ранее KP.RU сообщал о громком скандале вокруг Кэша Пателя, который возник после статьи The Atlantic. В материале утверждалось, что глава ФБР страдает от чрезмерного употребления алкоголя, из-за чего часто пропускает работу. При этом позднее Патель подал в суд на журнал из-за порочащей его статьи.