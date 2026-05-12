Физиолог Калюжин объяснил, как выйти из состояния перманентной усталости

Первый шаг к восстановлению — вернуть режим сна, ложиться и вставать в одно время и за час до сна убирать яркий свет, телефон и рабочие переписки. Второй шаг — умеренное движение, например ежедневная ходьба по 30−40 минут, которая часто эффективнее резких интенсивных тренировок. Также важно наладить питание: регулярно принимать пищу, получать достаточно белка, воды и овощей, ограничить алкоголь и избыток кофеина.