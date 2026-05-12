Физиолог Калюжин объяснил, как выйти из состояния перманентной усталости

Перманентная усталость может возникнуть при несоблюдении режима питания и сна, а также из-за проблем с нервной системой, и является сигналом организма о нарушении баланса между нагрузкой и восстановлением. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин.
Он отметил, что чаще всего состояние развивается при хроническом недосыпании, длительном стрессе, гиподинамии, несбалансированном питании, дефиците железа и витамина D, заболеваниях щитовидной железы, последствиях инфекций и тревожно-депрессивных расстройствах.
Первый шаг к восстановлению — вернуть режим сна, ложиться и вставать в одно время и за час до сна убирать яркий свет, телефон и рабочие переписки. Второй шаг — умеренное движение, например ежедневная ходьба по 30−40 минут, которая часто эффективнее резких интенсивных тренировок. Также важно наладить питание: регулярно принимать пищу, получать достаточно белка, воды и овощей, ограничить алкоголь и избыток кофеина.
Если усталость сохраняется более двух-трех недель, мешает работать и сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса, температурой, нарушением сна или апатией, необходимо обратиться к врачу. Специалист подчеркнул, что в таких случаях важно не маскировать проблему стимуляторами, а найти ее причину, поскольку бодрость возвращается через восстановление сна, режима, движения и своевременную диагностику.
