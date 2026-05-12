Нутрициолог Гузман объяснила, кому нельзя пить коровье молоко

При непереносимости не обязателен полный отказ от молочных продуктов. Большинство людей переносят небольшие количества лактозы, особенно с едой, а также продукты с её низким содержанием: йогурт, кефир, твердые сыры. Допустимо использовать безлактозные аналоги или препараты лактазы по согласованию с врачом. После кишечных инфекций рекомендуется временно ограничить молоко и постепенно возвращать его небольшими порциями по мере восстановления кишечника.