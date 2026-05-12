Нутрициолог Гузман объяснила, кому нельзя пить коровье молоко

Врач Екатерина Гузман заявила, что непереносимость лактозы может вызвать вздутие и диарею.

Источник: Freepik

Коровье молоко безопасно для здоровья при отсутствии непереносимости лактозы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Она сообщила, что наиболее частая причина плохой переносимости — лактазная недостаточность, вызывающая вздутие, боли и диарею после употребления молочных продуктов. Она бывает первичной, вторичной и врожденной. Первичная форма связана с естественным возрастным снижением активности фермента, вторичная возникает после повреждений кишечника и часто носит временный характер.

При непереносимости не обязателен полный отказ от молочных продуктов. Большинство людей переносят небольшие количества лактозы, особенно с едой, а также продукты с её низким содержанием: йогурт, кефир, твердые сыры. Допустимо использовать безлактозные аналоги или препараты лактазы по согласованию с врачом. После кишечных инфекций рекомендуется временно ограничить молоко и постепенно возвращать его небольшими порциями по мере восстановления кишечника.

Ранее эксперт Игорь Гусев раскрыл, каких добавок не стоит бояться в молочных продуктах.