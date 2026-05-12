Юрист Зорин: за выброшенный с балкона окурок можно получить 2 года тюрьмы

Выброшенный из окна окурок может привести к тюремному сроку. Адвокат Александр Зорин объяснил, как это связано.
Несмотря на отсутствие прямого запрета на курение на балконе, это действия и последствия — сброшенный окурок — влекут за собой ответственность.
Она предусмотрена сразу тремя федеральными законами: «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Получается, что за выброшенный окурок можно получить административный штраф от двух до трех тысяч рублей. А если будет зафиксировано повторное нарушение в течении года, то речь идет о сумме штрафа до пяти тысяч рублей.
Ситуация усугубится, если из-за выброшенного окурка случился пожар. Тогда размер штрафа увеличится многократно. А если в пожаре погибнут люди, то речь идет об уголовном наказании — до 2 лет лишения свободы, пишет Абзац.
При повреждении чужого имущества или причинении вреда здоровью легкой/средней тяжести придется заплатить административный штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.
Если таковых последствий не было — то сумма штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.
— В случаях, когда в результате такого пожара здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, наступает уголовная ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При наступлении смерти — соответствующая статья с лишением свободы до двух лет, — резюмировал юрист.