Врач Уланкина раскрыла, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D

Длительный дефицит витамина D повышает риск переломов, остеопороза и падений у взрослых из-за снижения плотности костей и ухудшения координации. Об этом NEWS.ru заявила врач Ольга Уланкина.
Главная функция витамина связана с усвоением кальция и поддержанием прочности костей, поэтому при его нехватке костная ткань постепенно теряет плотность, уточнила эксперт.
Дефицит также негативно влияет на иммунную систему и повышает восприимчивость к инфекциям и хроническим воспалительным процессам.
«Кроме того, обсуждается его возможное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ», — сказала Уланкина.
При этом симптомы дефицита неспецифичны. Так, сонливость, слабость и снижение энергии могут возникать и при других состояниях, например при анемии, хроническом стрессе или нарушениях работы щитовидной железы, подытожила специалист.
Ранее нутрициолог Юрий Брабечан предупредил об опасности пептидных БАДов.