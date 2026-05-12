Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Уланкина раскрыла, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D

Врач Ольга Уланкина заявила, что длительный дефицит витамина D повышает риск переломов.

Источник: Аргументы и факты

Длительный дефицит витамина D повышает риск переломов, остеопороза и падений у взрослых из-за снижения плотности костей и ухудшения координации. Об этом NEWS.ru заявила врач Ольга Уланкина.

Главная функция витамина связана с усвоением кальция и поддержанием прочности костей, поэтому при его нехватке костная ткань постепенно теряет плотность, уточнила эксперт.

Дефицит также негативно влияет на иммунную систему и повышает восприимчивость к инфекциям и хроническим воспалительным процессам.

«Кроме того, обсуждается его возможное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ», — сказала Уланкина.

При этом симптомы дефицита неспецифичны. Так, сонливость, слабость и снижение энергии могут возникать и при других состояниях, например при анемии, хроническом стрессе или нарушениях работы щитовидной железы, подытожила специалист.

Ранее нутрициолог Юрий Брабечан предупредил об опасности пептидных БАДов.