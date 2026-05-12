Трамп назвал США и Китай супердержавами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассматривает США и Китай как «две ведущие сверхдержавы планеты». Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
В ответ на вопросы журналистов Трамп отметил, что якобы только две столицы — Вашингтон и Пекин — выступают в роли основных мировых центров влияния. Однако подробностей, почему президент США так считает, он не привел.
Трамп 12 мая вылетит в Китай на встречу с с председателем КНР Си Цзиньпином. 14 и 15 мая президент США проведет встречи с китайским главой.
По данным Bloomberg, в рамках встречи лидеров США и Китая пройдут обсуждения вопросов взаимодействия Китая с Ираном и Россией. Агентство информирует, что США встревожены тем, что Китай продолжает покупать иранскую нефть, тем самым поддерживая финансовую устойчивость Тегерана, а также вероятностью поставок китайской военной техники Ирану.