Вирусолог Альтштейн рассказал, где в России встречается хантавирус

Альтштейн объяснил, что чаще всего человек заражается от инфицированных грызунов — через высохшие выделения, которые попадают в воздух с пылью. Такие вспышки обычно остаются локальными. «Передача этого вируса от человека к человеку не происходит, это проверено», — отметил вирусолог. Говоря о более редком и опасном хантавирусе «Андес», эксперт подчеркнул, что даже при возможной передаче между людьми для заражения нужен тесный контакт, поэтому «распространение такого вируса по миру совершенно невероятно».