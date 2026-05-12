Вирусолог Альтштейн рассказал, где в России встречается хантавирус

• [00:54] Хантавирус: что это за вирус и почему о нем заговорили.
• [04:14] Как передается хантавирус и возможна ли новая пандемия.
• [13:33] Вирусы живые или нет: как их открыли и изучали.
• [22:36] Почему вирусы переходят от животных к человеку.
• [26:07] Почему вирусы нельзя лечить антибиотиками.
• [29:19] Вакцины, корь и антипрививочники: почему вспышки возвращаются.
В России встречаются несколько видов хантавирусов, которые могут вызывать заболевания у людей, рассказал Радио РБК вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, случаи заражения ежегодно фиксируются в отдельных регионах, в том числе между Уралом и Волгой, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Альтштейн объяснил, что чаще всего человек заражается от инфицированных грызунов — через высохшие выделения, которые попадают в воздух с пылью. Такие вспышки обычно остаются локальными. «Передача этого вируса от человека к человеку не происходит, это проверено», — отметил вирусолог. Говоря о более редком и опасном хантавирусе «Андес», эксперт подчеркнул, что даже при возможной передаче между людьми для заражения нужен тесный контакт, поэтому «распространение такого вируса по миру совершенно невероятно».
Вспышку хантавируса «Андес» на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, зафиксировали в начале мая. На борту находились около 150 человек из разных стран, несколько пассажиров заболели, часть случаев закончилась летально. Роспотребнадзор ранее сообщил об усилении контроля на границе, чтобы не допустить завоз этого штамма в Россию.