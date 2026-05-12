Эксперт Скерсь рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников

После длинных майских выходных не стоит резко ускоряться и пытаться компенсировать потерянное время. Об этом «Газете.Ru» рассказала бизнес-эксперт Инга Скерсь.
По ее словам, работникам сначала нужно заново собрать картину работы. Нужно понять, какие задачи остались актуальными, что изменилось за время паузы и где действительно требуются срочные действия.
Эксперт предупредила, что ошибочно просто открывать старые задачи и продолжать их выполнение без анализа, поскольку за длинные выходные у команды провисает контекст приоритетов. Продуктивность после праздников измеряется способностью быстро определить действительно важное, а не объемом выполненной работы. В первые рабочие дни не стоит перегружать сотрудников встречами и новыми поручениями, так как попытки быстро вернуть прежний темп часто вредят восстановлению рабочего ритма.
Скерсь отметила, что после праздников помогают понятные системы организации работы, когда задачи собраны в одном месте, например канбан-доски, позволяющие быстро оценить приоритеты. Неделю после выходных полезно начинать с короткой синхронизации команды для обновления приоритетов, а не для общего включения. Эксперт посоветовала не возвращаться к жесткому режиму слишком резко, а начинать с привычных задач, постепенно набирать темп и не забывать про сон и отдых.
