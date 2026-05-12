"Аль-Наср" с Роналду упустил шанс досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии

ТАСС, 12 мая. «Аль-Наср» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
В составе хозяев гол забил Мохамед Симакан (37-я минута). За несколько секунд до конца 8-й добавленной ко второму тайму минуты мяч в свои ворота отправил голкипер «Аль-Насра» Бенто. В случае победы «Аль-Наср» мог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии.
В составе «Аль-Насра» выступает лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Для португальца это четвертый сезон в Саудовской Аравии, за время выступления в «Аль-Насре» он смог выиграть только Кубок арабских чемпионов (2023).
«Аль-Наср» лидирует в чемпионате страны с 83 очками после 33 матчей, «Аль-Хиляль» занимает вторую строчку турнирной таблицы с 78 очками после 32 встреч. 16 мая «Аль-Хиляль» дома сыграет с «Неомом», «Аль-Наср» в заключительном матче чемпионата 21 мая примет «Дамак».