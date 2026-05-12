Три прикамских округа отстают в обеспечении жильём детей-сирот

В списке оказались Еловский, Гайнский и Куединский округа.

Ряд территорий Пермского края опаздывает с контрактацией и потому не может своевременно предоставлять жильё детям-сиротам, отметил на заседании оперштаба губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Среди таких — Еловский, Гайнский и Куединский округа. Главы территорий доложили о причинах и, главное, как будут исправлять ситуацию», — сообщил Дмитрий Махонин.

Он поставил задачу взять на особый контроль качество предоставляемого жилья. В прошлом году в Прикамье новые квартиры получили более 600 детей-сирот. В планах 2026 года — выдать 283 сертификата и более 320 квартир.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о предоставлении в Куеде детям-сиротам некачественного жилья.