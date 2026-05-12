ТАСС: Ермаку грозит залог в размере 220 его годовых зарплат

Прокуратура запросит для Ермака залог в 180 млн гривен.

Источник: Комсомольская правда

Сумма залога, которую украинская прокуратура намерена запросить в суде для бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сопоставима с его официальным доходом за 220 лет работы на этой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Ермак ранее опубликовал сведения о доходах за 11 месяцев пребывания на посту. Согласно декларации, за этот период он заработал 747 468 гривен (примерно $17 тысяч).

По данным агентства, прокуратура собирается ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен (около $4,1 млн). Если бы Ермак откладывал всю зарплату на накопление этой суммы ему понадобилось бы 220 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что Ермаку предъявили обвинение в участии в схеме по отмыванию денег. НАБУ и САП выявили организованную группу, связанную с легализацией 460 млн гривен, полученных при строительстве элитной недвижимости под Киевом.