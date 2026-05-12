Глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость

Директор ФБР Кэш Патель заявил о готовности пройти проверку на наличие алкогольной зависимости после публикаций американских СМИ, в которых утверждалось, что у него якобы есть проблемы с употреблением спиртного. Поводом для обсуждения стала статья, где также говорилось о его регулярном отсутствии на рабочем месте.
После выхода материала Патель обратился в суд с иском против издания, потребовав компенсацию в размере 250 миллионов долларов. Руководитель ФБР назвал публикацию недостоверной и обвинил журналистов в распространении ложной информации. В ответ представители журнала сообщили, что уверены в достоверности статьи и намерены отстаивать позицию редакции в судебном порядке.
Во время обсуждения ситуации в Сенате сенатор Крис Ван Холлен предложил Пателю пройти тест AUDIT, который используется для оценки возможной алкогольной зависимости среди военнослужащих и других категорий граждан. Глава ФБР ответил, что готов пройти любую проверку при условии, что сам сенатор также согласится на тестирование. Ван Холлен поддержал предложение, после чего стороны договорились пройти процедуру вместе.
Ранее журнал The Atlantic разместил материал, в котором указывалось, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Кэша Пателя. По данным журнала, глава ФБР якобы часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом и злоупотребляет алкоголем.