Глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость

Директор ФБР Кэш Патель заявил о готовности пройти проверку на наличие алкогольной зависимости после публикаций американских СМИ, в которых утверждалось, что у него якобы есть проблемы с употреблением спиртного. Поводом для обсуждения стала статья, где также говорилось о его регулярном отсутствии на рабочем месте.