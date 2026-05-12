В Роспотребнадзоре заявили, что вирус Андес не циркулирует в Евразии

Вирус Андес, относящийся к хантавирусам, не зафиксирован на территории Европы и Азии. Об этом сообщили в Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных подразделений.
По данным ведомства, данный вариант вируса выявлялся преимущественно в странах американского континента. Его природным резервуаром является карликовый рисовый хомяк, обитающий в ряде регионов Южной и Центральной Америки, включая Аргентину и Чили.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что климатические условия России не подходят для существования данного вида грызунов, что, по оценке специалистов, снижает вероятность появления вируса на территории страны.
Отдельно отмечается, что речь идёт о редком варианте хантавируса, который в отдельных случаях был связан с заболеванием людей на круизном лайнере MV Hondius, однако на территории Евразии его распространение не фиксировалось.
Дополнительно в ведомстве указали, что эпидемиологическая обстановка по хантавирусным инфекциям в России остаётся стабильной, а основной контроль осуществляется за природными очагами заболеваний, характерными для местной фауны грызунов.
