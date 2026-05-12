Что известно о деле вокруг певицы Линды и прав на песни Максима Фадеева

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман), ставшую известной в 1990-х благодаря хитам композитора Максима Фадеева, вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах, сообщил источник ТАСС. Поводом стал конфликт артистки с ее бывшим продюсером из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла, сказал собеседник агентства.
Кроме Линды, к следователю доставили директора артистки, саунд-продюсера Михаила Кувшинова, а также главу ООО «Профит» Дарью Шамову, пишут «Известия». Издание отмечает, что артистку задержали в связи с расследованием уголовного дела обвиняемого в мошенничестве генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Последнему и принадлежит вышеупомянутый «Профит».
И у Линды, и у Кувшинова рано утром 12 мая прошли обыски, рассказала журналистка Ксения Собчак. Она также подтвердила, что оба находятся на допросе. РЕН утверждает, что певицу, которая ранее добровольно являлась к следователю, на этот раз доставили на допрос «силой», а обыски прошли также в «Профите».
По изложенной Собчак версии, Линду «подозревают в том, что вместе с директором “Профита” Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на треки, которые ранее были у продюсера Максима Фадеева».
В чем Фадеев обвинил Черкасова и какие претензии к нему уже были у группы «Руки Вверх!».
Директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова арестовали в ноябре 2025 года в рамках расследования о мошенничестве в особо крупном размере, писал ТАСС. Агентство утверждало, что фигурант дела и аффилированные с ним лица в декабре 2024 года «предприняли незаконные и недобросовестные» действия по блокировкам фильма «Руки вверх!» на «Кинопоиске», «Премьере», «Иви» и «Старте».
Жуков в 2024 году обращался к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Верховной суд с просьбой о содействии. Артист говорил, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки Вверх!», используя документ, датированный 2006 годом и подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой.
Фадеев в декабре 2025-го на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что начал работать с Черкасовым 30 лет назад, т. е. в середине 1990-х. По его словам, Черкасов покупал у лейбла «Кристальная музыка» его альбомы, а также пластинки Линды. Позже, упоминал композитор, он узнал, что «все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека — Светлану Гейман (Линду)».
Композитор Фадеев также перечислил людей, которые, по его версии, участвовали в этой «схеме»: Кувшинов, директор «Кристальной музыки», его мать, бухгалтер компании, Лев Гейман — отец и инвестор певицы Линды, а также вышеупомянутый Черкасов. Отдельно Фадеев заявил, что Кувшинов «собственноручно подделывал» его подпись.
«До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали. Я готов предоставить все доказательства и дать показания по вновь открывшимся обстоятельствам», — писал Фадеев.
Что про сотрудничество с Фадеевым рассказали Линда и Кувшинов.
Линда в недавнем интервью Ксении Собчак (вышло 31 марта 2026 года) рассказала, что Кувшинов был «одним из инициаторов, кто привез Макса в Москву» в 1990-х. Певица пояснила, что искала хорошего аранжировщика и творчество Фадеева стало ей «созвучно». Кувшинов в том же интервью подтвердил это.
По словам Линды, лейбл «Кристальная музыка» создал ее отец специально для нее, куда входили репетиционная база, студия и танцевальное помещение. «Он [лейбл] был конкретно создан для меня, а Максим был нанят для проекта “Линда”, — сказала артистка. На претензии Фадеева она ответила так: “Песни были написаны для меня, написаны, естественно, им, никто не умаляет этого, но переданы права “Кристальной музыке”, “Кристальная музыка” по цепочке передала их мне”.
Отвечая на вопрос, были ли заплачены Фадееву деньги за переданные песни, Линда ответила утвердительно. По поводу слов композитора насчет подделанной подписи Линда заявила, что она в «недоумении». «У меня тогда два вопроса: почему за все эти 30 лет от Максима не было никаких претензий, никаких попыток поговорить с моим отцом, потому что главный архитектор и создатель их договоренностей — это был Гейман Лев Исаакович», — указала она.
Кувшинов назвал обвинения Фадеева в подделке подписи «абсурдными». По его словам, на судебном разбирательстве в 2009 году композитор не оспаривал как наличие самого договора, так и подпись. «Конечно, я не подделывал никакие договоры, никакие подписи Максима Фадеева», — сообщил Кувшинов.
В конце 1990-х у отца Линды, по его словам, возникли «большие финансовые проблемы» в связи с кризисом, и было принято решение, что альбом певицы будет издаваться в другой компании, «поэтому потребовалось заключение данного договора, который и был подписан, и это был стандартный для того времени договор о передаче исключительных прав», указал директор певицы. Сама Линда также рассказывала, что проблемы в творческих отношениях с Фадеевым изначально возникли после того, как у ее отца начались финансовые трудности.
Какие претензии у Фадеева были к другим своим бывшим артистам и что они говорили про него.
Максим Фадеев — автор, композитор, певец и продюсер. Был художественным руководителем «Фабрики звезд — 2» и работал над «Фабрикой звезд — 5», занимался продвижением таких исполнителей, как «Глюкоза», Юлия Савичева, Иракли Пирцхалава, Елена Терлеева, сотрудничал с Катей Лель и Леной Зосимовой, создал и отправил в 2007 году на «Евровидение» группу Serebro (заняла на конкурсе третье место), которая в дальнейшем была очень популярной в течение многих лет.
В 2024 году Фадеев пообещал запретить «Глюкозе» (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) исполнять репертуар и использовать псевдоним после скандального концерта в Красноярске, где зрители пожаловались на то, что певица вела себя неприлично, «трогала себя за интимные места» и, как утверждалось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
О временном запрете исполнять песни авторства Фадеева говорила певица Юлия Савичева, много лет с ним сотрудничавшая, но, как она рассказала в интервью Лауре Джугелии (YouTube-канал FAMETIME TV), в 2023 году в итоге ограничения были сняты. Сам Фадеев после роспуска своего лейбла Malfa в 2019 году говорил, что отдал право исполнять артистам написанные им песни. Отдельно он упоминал в интервью, что все песни Serebro отданы бывшей солистке коллектива Ольге Серябкиной. О конфликтах с Фадеевым при этом ранее рассказывали другие артистки лейбла, в том числе певица Наргиз Закирова и экс-солистка Serebro Елена Темникова.
РБК обратился с запросом к представителю Линды и Максиму Фадееву.