Рособрнадзор назвал даты пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: выпускники в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники российских школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету 8 и 9 июля и использовать обновленный результат при поступлении в вузы. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«С 2024 года выпускники могут пересдать один учебный предмет по своему выбору и использовать результаты пересдачи при приеме на обучение в вузы», — цитирует ведомство РИА Новости.

Пересдать разрешается любой предмет — как обязательные русский язык и математику, так и дисциплины по выбору. По данным Роспотребнадзора, дополнительные дни для пересдачи в 2026 году назначены на 8 и 9 июля.

Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена, а в случае отказа будет оформляться акт о недопуске.