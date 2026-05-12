Запрет на парковку введут в Кузнечихе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вводится временный запрет на остановку и стоянку транспорта на улицах Старокузнечихинская и Романтиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, уточнив, что изменения вступят в силу с 27 мая 2026 года.
Данные меры необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда техники и автомобилей на время проведения активных строительных работ в микрорайоне. Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения об окончании стройки на данном участке.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленной схемой движения и строго следовать указаниям установленных дорожных знаков. Машины, оставленные в зоне действия запрета, могут создать помехи для спецтехники.
